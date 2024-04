In questa stagione di Serie A 2023/2024 Dazn ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, lo confermano i dati di Omnicom Media Group per una ricerca commissionata dal quotidiano Libero, secondo cui inoltre il match più visto finora è stato Inter-Juventus del 4 febbraio 2024 con 2.274.596 spettatori. Nata a Londra nel 2015, la piattaforma a pagamento in streaming di eventi sportivi Dazn trasmette in Italia dal 1° luglio 2018, anno in cui ha iniziato con il campionato di Serie B e tre partite per turno della Serie A, oltre ad altre competizioni.