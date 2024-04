Il traguardo dello scudetto della seconda stella è già stato raggiunto ma in casa Inter c'è voglia di chiudere l'anno nel migliore dei modi, magari centrando altri record. Come sottolinea Sport Mediaset, già uno è arrivato perché finora non era mai capitato che una squadra riuscisse a segnare almeno un gol dalla 1° alla 33° giornata.

Un altro primato da provare a stabilire è quello dei gol subiti, a quota 21, con l'Inter che dovrebbe subirne al massimo 2 nelle prossime 5 per batterlo. Discorso analogo per i clean sheet perché Sommer finora ne ha collezionati 17 e gliene mancano 5 per battere il record di Provedel e Buffon, entrambi a quota 21. L'Inter insegue anche il dato delle vittorie in trasferta: vincendo le ultime tre contro Sassuolo, Frosinone e Verona, i nerazzurri supererebbero il record del Milan, fermatosi a quota 16.