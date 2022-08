Spezia, i convocati per la sfida contro l’Inter: out Verde e altri tre

Domani alle 20:45 lo Spezia di mister Luca Gotti scenderà in campo sul terreno del ‘Meazza’ per affrontare l'Inter: i convocati

Domani alle 20:45 lo Spezia di mister Luca Gotti scenderanno in campo sul terreno del ‘Meazza’ per affrontare l'Inter nel secondo turno della Serie A 2022/2023. Out Verde, non al meglio, oltre ad Antiste, Ferrer e Amian, mentre tra i convocati entrano per la prima volta in stagione Kovalenko e Sanca.