Inzaghi: “D’Ambrosio recuperato. Dobbiamo avere tante soluzioni. Lo Spezia e tifosi…”

Alla vigilia di Inter-Spezia, prima gara casalinga della stagione per i nerazzurri, Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le dichiarazioni del tecnico: "I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo recuperato D'Ambrosio, ma non ci sarà Mkhitaryan. Continuiamo a lavorare per preparare bene le partite. Dobbiamo avere tante soluzioni, sabato abbiamo finito con 4 punte, sappiamo che le partite si cominciano con alcuni giocatori ma poi sono determinanti quelli che subentrano. Tutte le squadre giocano per vincere".