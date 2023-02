Giornale – Stadio, le strade di Inter e Milan si separeranno. Cardinale non si fida…

Il Milan ha fatto sapere di aver deciso il futuro del proprio stadio: via da San Siro e soprattutto via dall'Inter

La questione nuovo stadio continua a tenere banco. Come riporta il Giornale, il Milan ha fatto sapere di aver deciso il futuro del proprio stadio: via da San Siro e soprattutto via dall'Inter. "Le strade delle due milanesi si separeranno. Il Milan sembra aver rotto gli indugi: il nuovo stadio rossonero si farà su un'area privata (a Sesto, San Donato o sempre a San Siro ma sugli attuali terreni ippici della Maura), perché l'americano Cardinale se ne frega dei sentimentalismi, non sopporta più i lacci burocratici e le lentezze del Comune e soprattutto non si fida della situazione societaria dell'Inter su cui pende il rischio di un nuovo passaggio di proprietà".