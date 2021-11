CorSera – Stadio, via al Meazza Bis. Strada in discesa: ecco i prossimi passi

Con la dichiarazione di pubblico interesse al progetto è stato dato il via all'iter per la costruzione del nuovo impianto

Adesso cosa succederà? "Ora si andrà avanti spediti con lo stadio e con l’annuncio, previsto già in settimana, del progetto vincitore (la «Cattedrale» degli americani Popolous). E poi col progetto esecutivo dell’intera area. Il sentiero, ora in discesa, rimane quello indicato dalla legge sugli stadi. Un sentiero che però in Italia è stato finora assai poco battuto. L’operazione dovrà comunque (ri)passare dal Consiglio comunale, non per l’approvazione della variante urbanistica, ma per la cessione dei diritti di superficie e per inserire il futuro impianto nel Piano delle opere pubbliche", si legge sul Corriere della Sera.