Stadio, i vantaggi di costruire a Sesto: per Inter e Milan è sempre più piano A

Nerazzurri e rossoneri sempre più impazienti nei confronti del Comune di Milano: Sesto San Giovanni non è utopia

Continua a far discutere la questione stadio , con Inter e Milan sempre più impazienti nei confronti del Comune di Milano e con l'ipotesi tutt'altro che campata per aria di trasferirsi a Sesto San Giovanni. Secondo il Corriere della Sera, il progetto andrà ancora avanti di comune accordo tra le due società, anche dopo il passaggio di proprietà dei rossoneri:

"Il progetto sarà condotto ancora assieme all'Inter, a meno che non ci sia qualche tentennamento da parte dei nerazzurri, solo in quel caso il Milan (presente e futuro) è pronto a proseguire anche da solo. Ma al momento è uno scenario che si è presentato solo sotto forma di ipotesi. Quindi avanti con lo stadio di proprietà, ma dove? «Ogni giorno che passa l'ipotesi che il nuovo stadio di Inter e Milan venga realizzato fuori Milano diventa sempre più realistica», ha ribadito Scaroni. Il piano B sta diventando il piano A. Fuori Milano significa l'ex area Falck di Sesto San Giovanni: al momento è questa la preferenza dei club, che sarebbero accolti a braccia aperte dall'amministrazione comunale, e che hanno calcolato di risparmiare 150 milioni senza la demolizione del Meazza e la costruzione del tunnel sotterraneo. Inoltre il terreno sarebbe di proprietà dei club e non più in concessione".