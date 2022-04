Nuovo stadio, Inter al bivio se il Milan vorrà un suo impianto: gli scenari

Il piano B dell’Inter. Cosa filtra da Viale della Liberazione dopo le indiscrezioni delle ultime ore sul nuovo stadio

Il piano B dell’Inter. Nelle ultime ore è circolata la clamorosa indiscrezione sul nuovo stadio di Milano: Investcorp, infatti, starebbe pensando di costruire una nuova casa solo per il Milan, non più in comune. Nessuna reazione ufficiale da parte del club nerazzurro, che attende notizie ufficiali dall’altra sponda di Milano e intanto ragiona attentamente sulla situazione. Lo sottolinea oggi anche La Gazzetta dello Sport: “Ai piani alti di Viale della Liberazione, l’eventualità per ora è considerata remota, anzi l’idea è di accelerare ancora assieme al Milan secondo lo schema degli ultimi anni. Ma, qualunque cosa accada, l’Inter eviterebbe di farsi prendere in contropiede. Con una certezza di fondo: il club nerazzurro non resterebbe certo da solo col cerino in mano del vecchio San Siro. Non potrebbe sfruttare un impianto non di proprietà, da ristrutturare in autonomia, e con costi di gestione invariati rispetto al passato. A quel punto, la ricerca di uno stadio tutto nerazzurro sarebbe una conseguenza quasi naturale”, spiega la rosea.