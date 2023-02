Samp-Monza, Stankovic non parla a fine gara: “Si era appena girato per dire…”

Grande delusione per la squadra blucerchiata per il rigore segnato dalla squadra di Palladino nei minuti di recupero

Alla fine era evidente la delusione di tutta la squadra. Il Monza ha pareggiato nei minuti di recupero su rigore la gara con la Samp proprio mentre i tre punti sembravano ormai cosa fatta. Il club blucerchiato e così anche Stankovic (che sugli spalti aveva visto anche l'ex compagno Thiago Motta, tecnico del Bologna prossimo rivale della formazione di Palladino.ndr) non si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per commentare quanto successo nei minuti finale della gara.

A Skysport l'inviata a bordo campo ha spiegato che l'allenatore si era girato verso di loro con un sorriso per dire che era contento di vedere finalmente i suoi ragazzi giocare da squadra. E proprio in quel momento è arrivato il rigore segnato da Pessina e l'allenatore è andato direttamente negli spogliatoi: tutti sono rimasti chiusi là dentro e c'era grande delusione per la vittoria sfumata oltre i minuti di recupero.