Il Monza riacciuffa la Samp con un rigore a tempo scaduto: 2-2 tra le polemiche

Il calcio di rigore realizzato da Pessina al 98' permette al Monza di strappare un pareggio contro la Sampdoria, che ha pregustato fino all'ultimo il sapore di una vittoria che avrebbe riaperto il discorso salvezza. Ai blucerchiati non basta la doppietta di Gabbiadini, il Monza prima pareggia al 32' con Petagna e poi nel finale con Pessina dal dischetto. Il Monza sale a 26 punti in decima posizione, la Samp, con Stankovic arrabbiatissimo per il rigore concesso dopo i 6' di recupero stabiliti da Chiffi, resta penultima a quota 10, 1 -8 dalla salvezza.