Stankovic: “A San Siro col Cuchu tante partite importanti. Contro il Milan con speranza”

Il tecnico della Stella Rossa, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del ritorno col Milan

"Questa sorpresa se qualcuno me lo diceva un anno fa di venire qui a giocare col Milan... Bel sogno che si avvera. Qua a San Siro col Cuchu abbiamo giocato tante partite importanti e una è domani. Siamo scesi in campo con un grande Milan che gioca per lo scudetto, noi siamo stati molto coraggiosi e Dio ti premia. In 10 contro il Milan siamo stati lì organizzati, siamo qua a Milano con speranza. Milan una delle big, siamo concentrati per domani".