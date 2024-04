Strage Suviana, la bandiera dell’Inter sulla bara di Paolo Casiraghi

"Dobbiamo stare attenti a non cadere in una trappola, perché quando si tratta di una morte così, ti viene da dire 'desidero vendetta, qualcuno deve pagare" ha detto il parroco Don Antonio Fico, a inizio celebrazione. "È vero, ci sono delle responsabilità, ma in questo momento lasciamo tutto questo a chi di dovere - ha proseguito il sacerdote - augurandoci che si faccia luce sulla vicenda non per vendetta, non credo che Paolo voglia vendetta, ma perché cose del genere non capitino più, dobbiamo concentrarci sul momento spirituale".