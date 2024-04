"I più casinisti dello spogliatoio? Barella il primo, poi Thuram e Arnautovic. Grazie a loro ridiamo sempre! Nello spogliatoio c'è una canzone che mettiamo spesso, ma stiamo aspettando il momento: non la diremo adesso. Non è italiano, ma è famosa su Tik Tok. Andrei in vacanza con Barella, a cena con Dimarco e darei la mia carta di credito a Lautaro. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Se devo scegliere uno prendo il prime time di Arda Turan quando era il nostro capitano in Nazionale, una roba incredibile. E contro? Neymar. A chi farei tirare i rigori quando non ci sono io? Direi Arnautovic. Lui voleva calciare, c'era un'occasione in cui non c'ero io ma c'era Lautaro che poi ha segnato, erano entrambi in campo. Lui calcia bene i rigori. Pallone d'Oro? Non dico che lo vincerò, ma mi sento forte. So che ci sono altri giocatori forti".