Stramaccioni: “L’Atalanta sta bene. L’Inter la squadra più forte. Bastoni in panchina…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato di Atalanta-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "L'Atalanta sta bene, affronta la più forte di tutte, almeno per quello che è stato dimostrato fino ad adesso. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di altissimo profilo. L'Atalanta sembra stare bene anche dal punto di vista mentale. Oggi si affrontano due sistemi di gioco speculari, da un punto di vista dei duelli chi ne vincerà di più potrà avere più chance di vincere questa partita".

"Bastoni in panchina? Sarà una questione di gestione delle energie. Inzaghi ha al fortuna di avere tanti calciatori. Bisognerà evitare gli uno contro uno. I quinti saranno fondamentali, Dumfries viene da prestazioni ad altissimo profilo, ha una struttura fisica che nel calcio moderno è un plus invidiabile. L'Inter deve considerare questo come uno scontro diretto".