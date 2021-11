Stramaccioni: “Brozovic giocatore chiave, con Barella coppia fenomenale. Se Vidal…”

Ospite di Sky Sport, l'ex tecnico nerazzurro elogia il centrocampista croato

Ospite di Sky Sport, Andrea Stramaccioni elogia Marcelo Brozovic . Il croato è stato il migliore in campo contro lo Sheriff ed è uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi. "Brozovic è un giocatore chiave, secondo me in Italia ha finito un percorso di maturazione e consacrazione".

"Credo che lui incarni il vertice basso moderno, certe volte si hanno dei giocatori di grandissima qualità, ma che lasciano qualcosa all'interdizione, invece lui ha tutto. Secondo me è un giocatore preziosissimo, con Barella formano una coppia fenomenale, sono il cuore dell'Inter. È uno dei vertici bassi più forti del mondo in questo momento. C'è un pochino un casting aperto sulla proprietà della terza maglia. In questo momento vedo in vantaggio Calhanoglu, ma se Vidal fa Vidal è sempre un giocatore pazzesco".