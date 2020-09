Stramaccioni all’Esteghlal? Pastorello smentisce: “Nessun passo concreto. Ricordo che…”

Negli scorsi giorni è trapelata la notizia di un possibile ritorno di Andrea Stramaccioni, sulla panchina dell’Esteghlal, club iraniano allenato dal tecnico nel 2019. Il suo procuratore Federico Pastorello ha voluto però chiarire il tutto attraverso un comunicato su Instagram: “In riferimento ad alcune recenti dichiarazioni ufficiali dell’Esteghlal, poi riportate anche da diversi media, in merito ad un possibile ritorno di Andrea Stramaccioni alla guida tecnica del Club, appare opportuno chiarire quanto segue.

Allo stato attuale, nessun passo concreto è stato intrapreso dal club per il ritorno di Stramaccioni. Va inoltre ricordato che attualmente è ancora pendente dinanzi alla FIFA una controversia legale tra le parti e pertanto, per motivi di discrezionalità e riservatezza, è preferibile non rilasciare ulteriori dichiarazioni. L’Esteghlal FC sta per affrontare il delicato e importante round della AFC Champions League, per questo si ritiene opportuno non far sorgere aspettative che non gioverebbero alla squadra alla quale Andrea augura, insieme ai suoi indimenticabili ed amati tifosi, il miglior successo”, si legge.