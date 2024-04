Stramaccioni: “Pari Inter-Cagliari? Ecco perché c’è tantissimo di Ranieri”

In studio a DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato così dopo il pareggio dell'Inter contro il Cagliari: “C’è tantissimo di Ranieri in queste prestazioni del Cagliari. Delle squadre di bassa classifica, è l’unica che sta avendo continuità nelle partite. Poi Ranieri cambia sempre in base all’avversario, fa proprio i cambi tattici in relazione ai suoi e agli altri", le sue dichiarazioni.