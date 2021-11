Inter, la strategia di Suning non cambia. TS: “Anche la prossima estate…”

L'arrivo di Conte sulla panchina del Tottenham può avere ripercussioni sul mercato in uscita dei nerazzurri

Con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham lo scenario di un assalto Spurs verso i gioielli di casa Inter appare un'ipotesi tutt'altro che campata per aria. Uno scenario che potrebbe portare denaro fresco nella casse nerazzurre, e che non dispiacerebbe alla proprietà, dal momento che, come scrive Tuttosport, la politica di autofinanziamento imposta da Suning non cambierà:

"C'è da scommettere che l'allenatore proverà a fare spese alla Pinetina. Proposito che paradossalmente può essere gradito anche alla controparte, considerato che nulla cambierà nella strategia di Suning, visto che la proprietà ha chiuso del tutto i rubinetti per l'Inter che quindi - come accaduto nell'ultima sessione estiva - dovrà pensare prima a vendere e poi a rappezzare la rosa con la forza delle idee (anche per questo verrà rinnovato il contratto a Marotta, Ausilio e Baccin). Una politica che, ovviamente, porta come prima controindicazione - come sperimentato con Hakimi e Lukaku - il fatto che potenziali acquirenti siano attratti soltanto dai big presenti in squadra".