La Fifa, per cercare di trovare gli strumenti per risolvere il problema negli stadi, ha consultato negli ultimi mesi molti giocatori ancora in attività o che hanno chiuso la carriera. Tutti hanno chiesto che questa situazione cambi. I cinque punti della proposta riguardano regole e sanzioni, azione sul campo, accuse penali, educazione e voce dei giocatori. "Interromperemo, sospenderemo e arriveremo ad abbandonare il campo in caso di razzismo - spiega ancora il segretario generale - introducendo un gesto globale standard per garantire che i giocatori comunichino episodi di razzismo e gli arbitri fanno in modo che si attui la procedura in tre fasi. IL gesto è che i giocatori alzino le mani e incrocino i polsi, in modo che l'arbitro capisca subito che si è verificato un episodio di razzismo". La procedura in tre fasi prevede che l'arbitro chieda un annuncio pubblico per chiedere lo stop dei comportamenti discriminatori, che sospende la partita fino a quando non si sentono più i cori e in alcuni casi proprio di chiudere il match. Faremo di tutto affinché il razzismo venga riconosciuto come un crimine in tutti i paesi e dove lo è già verrà perseguito con la severità che merita" la linea della Fifa.