Intervistato da La Prensa, David Suazo ricorda la sua carriera in nerazzurro. L’ex attaccante non nasconde qualche rammarico per come andarono le cose a Milano: “Mi sarebbe piaciuto essere più protagonista all’Inter in quel momento, ma bene, sono cose che succedono. Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo. Ibrahimovic? È il miglior giocatore che ha fatto la differenza all’Inter“.

