Ibrahimovic, il comunicato del Milan: esclusa la rottura del tendine d’Achille

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio di ieri. Questa mattina il giocatore è arrivato, accompagnato dal medico sociale del Milan, alla Columbus. La clinica è situata in zona City Life, in centro a Milano. Esclusa la rottura del tendine d’Achille. Ecco cosa scrive il club rossonero in un comunicato ufficiale:

“Il Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”.

(fonte: acmilan.com)