Suning, sarebbe opportuna una parola. “Ora anche i giocatori dell’Inter si chiedono se…”

E’ stato enorme sin qui il lavoro di Antonio Conte nel chiudere la squadra in una bolla e nell’estraniarla da ciò che succede all’esterno. Perché le voci sul futuro societario influenzano inevitabilmente, ma l’Inter fino ad ora è sembrata riuscire ad andare avanti. Ma ora cominciano i dubbi: “Finora Conte è riuscito a tenere insieme la squadra – scrive il Corriere della Sera -, i giocatori si sono mostrati responsabili, i ragionamenti sul futuro sono però naturali. Normale per un calciatore chiedersi quali saranno i piani di chi arriverà e se la sua avventura all’Inter proseguirà. L’incertezza societaria impatta sulla stagione sportiva: è un fatto. Sarebbe opportuna una parola di Suning, per chiarire se ha intenzione di vendere in toto o solo in parte l’Inter.