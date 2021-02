Condò: “Inter, Conte tenga la barra dritta in questa situazione. E con Eriksen deve…”

In collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha fatto il punto sull‘Inter di Antonio Conte all’indomani dalla sconfitta contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“Conte non si deve inventare niente. C’è ancora il ritorno, in cui ci sarà Lukaku. Poi, eventualmente, la finale a maggio. Per il resto, l’Inter giocherà solo in campionato e potrà fare pieno affidamento sul suo centravanti, che condiziona molto la squadra. Conte deve tenere la barra salda in una situazione societaria non salda, così come lo deve fare anche Marotta. E poi deve riuscire a proseguire l’inserimento di Eriksen, che può cambiare qualcosa nella squadra. Nell’Inter sono pochi i titolare: se Conte riesce a trasformare quei 12-13 in 14-15, le sue chance sono in aumento“.

(Fonte: Sky Sport)