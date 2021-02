Bc Partners-Suning, trattativa a fari spenti. Obiettivo maggioranza. Ma Steven Zhang…

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport il presidente dell'Inter vorrebbe un socio di minoranza

In casa Inter continua a tenere banco la questione societaria. Delle novità potrebbero esserci nella prossima settimana. Al di là del silenzio che è scattato sulla trattativa tra Suning e Bc Partners, i lavori non si sono fermati, le due parti sono ancora al lavoro per provare a trovare un'intesa. Il Corriere dello Sport parla di una settimana decisiva per capire "se si farà di tutto per trovare un accordo o se la questione verrà messa in stand-by"