Cessione Inter, per Steven Zhang è una questione di cuore. BC Partners, arriva l’offerta

Si attendono novità per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter: come ormai noto da tempo, il gruppo Suning è alla ricerca di investitori che possano rilevare (interamente o parzialmente) il club. Una questione da risolvere quanto prima, considerato la rigidità mostrata dal governo cinese. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, all’interno della famiglia Zhang ci sarebbe un dibattito in corso sulla modalità e sulla tempistica della cessione dell’Inter:

“I numeri e la ragione sembrano suggerire una soluzione della vicenda in tempi brevi, anche attraverso la cessione della maggioranza, per lasciare l’Inter in mani sicure. Il cuore, e dunque il sentimento, spinge per andare avanti un altro po’, puntando sulla ricerca di un partner (almeno inizialmente) di minoranza che sostituisca LionRock e abbia una fetta di quote maggiore rispetto al 31,05% del fondo di Singapore“.

QUESTIONE DI CUORE – “Il presidente Steven Zhang ci terrebbe molto a lasciare il club dopo aver vinto lo scudetto. Sarebbe un modo per restare nella storia nerazzurra, per abbandonare il mondo del calcio italiano dopo aver investito tanto, ma con in tasca un trofeo importante come il tricolore che manca dal 2009-10, l’anno del triplete. Il suo sogno sarà realizzato sul campo? Ma soprattutto, portare avanti un’operazione finanziaria come una cessione solo della minoranza sarà fattibile?“.

BC PARTNERS È PRONTO – “Di certo quest’ultima pista non è quella che è battuta da BC Partners, una negoziazione quest’ultima non ancora chiusa per il semplice motivo che il fondo inglese non ha ancora presentato un’offerta formale. Lo farà a breve, entro la fine della settimana, e a quel punto il colosso di Nanchino dovrà dare agli inglesi una risposta scritta, non solo far filtrare un rifiuto o uno stop delle trattative come successo lunedì“.