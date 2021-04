Manchester United, Glazer ai tifosi: “Superlega, abbiamo sbagliato. Crediamo che…”

Il co-presidente del Manchester United, Joel Glazer, in una lettera aperta apparsa sul sito ufficiale del club, si rivolge ai tifosi

Il co-presidente del Manchester United, Joel Glazer , in una lettera aperta apparsa sul sito ufficiale del club, si rivolge ai tifosi. Glazer si scusa con i tifosi dopo la rinuncia alla Superlega . "In questi giorni abbiamo tutti assistito alla grande passione che il calcio genera e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno per questo grande club. Avete spiegato bene la vostra posizione sulla Super League e noi l'abbiamo ascoltata. Abbiamo sbagliato e vogliamo dimostrare che possiamo rimettere le cose a posto".

"Sebbene le ferite siano ferite e comprendo che ci vorrà del tempo prima che le cicatrici guariscano, sono personalmente impegnato a ricostruire la fiducia con i nostri fan. Continuiamo a credere che il calcio europeo debba diventare più sostenibile a lungo termine. Tuttavia, accettiamo pienamente che la Super League non fosse il modo giusto per farlo. Nel cercare di creare una base più stabile per il calcio, non siamo riusciti a mostrare abbastanza rispetto per le sue tradizioni e per questo ci dispiace. Per noi è importante rimediare. Ci rendiamo anche conto che dobbiamo comunicare meglio con voi, i nostri tifosi, perché sarete sempre al centro del club".