Sconcerti: “Illecito sportivo di Marotta e Agnelli. Servono conseguenze estreme”

Il duro attacco del giornalista ai rappresentanti di Inter e Juventus dopo quanto accaduto negli ultimi giorni

L'opinionista Mario Sconcerti, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato inevitabilmente della Superlega, soffermandosi in particolare sul ruolo di Juventus e Inter nella vicenda: "Hanno messo veti sulla questione di nuovi soci in Serie A, un conflitto d'interessi inaccettabile. Parlo di Marotta e Agnelli. Siamo proprio davanti ad un illecito sportivo, sia nazionale che internazionale, e deve avere delle conseguenze. Anche estreme, retrocedendo Juventus, Milan e Inter in un'altra categoria, accettando tutto ciò che deriva, anche il dimezzamento dei diritti tv. Però non è accettabile che chi ha lavorato ad essere alternativo ci sia".