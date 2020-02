Svincolati, spuntano due nomi assolutamente a sorpresa per l’Inter: “Opzioni che Marotta…”

L’orientamento sembra al momento di non intervenire sul mercato. L’infortunio di Handanovic, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, preoccupa l’Inter, anche se i nerazzurri non dovrebbero ingaggiare un altro portiere. O almeno, questa pare l’intenzione della società, nonostante sul mercato ci siano due opzioni come Viviano e Curci, entrambi svincolati. Scrive il quotidiano:

“L’infortunio di Handanovic è avvenuto 3-4 ore prima della chiusura del mercato, quando l’Inter aveva già mandato in prestito al Parma il romeno Radu. Sarebbe bastato un giorno in più e forse sarebbe arrivato un sostituto. L’orientamento è quello di non tesserare un altro portiere nonostante sul mercato come opzione disponibile ci sia Emiliano Viviano che ha chiuso la sua esperienza allo Sporting Lisbona lo scorso settembre e che ancora non si è accasato (si allena con la Samp). Libero è anche Curci“.

(Fonte: Corriere dello Sport)