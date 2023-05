Tacchinardi durissimo: “Juve inaccettabile con l’Inter, così neanche in amichevole”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juventus, ha commentato duramente il momento difficile dei bianconeri: "Con la sua storia e il suo Dna, partite come quella vista nella semifinale di ritorno contro l'Inter sono davvero inaccettabili, mi auguro che la società si sia fatta sentire. Dalle scelte iniziali allo spirito messo in campo la Juve ha toccato uno dei momenti più bassi della stagione.

La squadra può anche perdere, ma un conto è uscire sconfitti dopo aver dato tutto, un altro è avere un atteggiamento remissivo, e contro una rivale come l'Inter per giunta. Vedo una Juve che si sta incupendo. Nello spirito, prima di tutto, al di là dei risultati, ultimamente spesso negativi. Da tifoso sono contento se la Juve prova a giocarsela e non si limita a barricarsi indietro. Ed invece ancora le succede, basta vedere la gara con l'Inter: dopo tre sconfitte in campionato mi aspettavo una Juve spavalda ed arrembante contro una rivale storica, ho visto una squadra remissiva, a tratti passiva, neanche fosse un'amichevole".