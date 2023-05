Inter-Lazio, Repubblica: “Sarri furioso, ha ribaltato la squadra in spogliatoio”. I dettagli

Furia Maurizio Sarri nel post-match di Inter -Lazio. L'allenatore biancoceleste ha infatti mostrato il suo disappunto per la prestazione deludente dei suoi giocatori, che non sono riusciti ad opporre resistenza ai nerazzurri, nettamente superiori. Il tecnico, spiega Repubblica, in tv è sembrato molto tranquillo, "ma è stato molto più brusco nel chiuso dello spogliatoio, a fine partita, quando ha letteralmente ribaltato la squadra per aver mollato dopo essere stata in vantaggio fino a meno di un quarto d'ora dalla fine. Poi, il patatrac. "A un certo punto siamo diventati blandi fisicamente e mentalmente. Stavamo aspettando di prendere un gol e basta".

Gli stessi concetti, ma a voce alta e con qualche parolaccia, li ha urlati ai giocatori dopo il 90'. Raramente alla Lazio si ricordano di un Sarri così imbelvito. L'allenatore aveva ammonito la squadra già nell'intervallo, benché i suoi fossero in vantaggio e avessero sfiorato il 2-0 in chiusura di tempo. Ma l'Inter aveva avuto cinque occasioni da rete e comandato il gioco, perciò Sarri ha fatto suonare tutti gli allarmi: "Stiamo vincendo ma non stiamo andando bene, dobbiamo palleggiare meglio e non perdere la concentrazione", è il succo di quello che ha detto ai suoi, che in effetti hanno cominciato discretamente la ripresa: "Temevo i primi minuti del secondo tempo", dirà alla fine, "è invece lo abbiamo cominciato in maniera tutto sommato serena. Solo che poi siamo diventati arrendevoli"", si legge.