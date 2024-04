L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Radio Bianconera' per analizzare il momento della Juventus. Queste le sue considerazioni anche sull'idea scudetto poi naufragata malamente: "Mi aspettavo una crescita, invece dall'Empoli in poi è andata in difficoltà. Locatelli ha ammesso che la mazzata contro l'Inter è stata forte, ma nella gara precedente proprio contro i toscani poteva giocarsi il campionato, invece ha steccato in casa.

Contro i nerazzurri ci può stare di perdere, ma in generale mancano atteggiamento, predisposizione a voler fare qualcosa di più per questa maglia. Chi la indossa deve provare a vincere. La Juve non mi esalta, il prodotto ormai è questo, continuiamo a sostenerla, come tutti i tifosi spero sempre in qualcosa di meglio, ma non arriva mai, a prescindere dalle occasioni sbagliate da Vlahovic clamorosamente contro il Torino. Si può anche perdere, ma è proprio l'impronta che non viene data alla squadra”.