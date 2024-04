Intervistato da Sardegna Reporter, Mirko Taccola ha parlato dello straordinario percorso in campionato dell'Inter e della differenza tra le big italiane e quelli europee. "Il mio pensiero è che a livello europeo il calcio italiano non sia ancora pronto per primeggiare. È vero che l’Inter ha fatto la finale lo scorso anno, ma lo è anche che ci sono diversi campionati più attrezzati del nostro".

"È un vecchio problema, non dipende dall’Inter o dalle altre squadre che sono state eliminate, ma dalla competitività della Serie A. In Italia la squadra di Inzaghi è andata via con un filo di gas, di fatto non c’è stata storia fin dall’inizio, lo strapotere è stato assoluto e mi sento di dire che la storia potrebbe ripetersi anche il prossimo anno. Ma in Champions serve di più".