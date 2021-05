Inter, tagli stipendi. CorSera: “Ecco la richiesta di Zhang ai giocatori”

Il Corriere della Sera, dopo aver celebrato il successo nerazzurro sulla Samp, ha focalizzato l'attenzione sul tema stipendi

"Festa, fuori e dentro. Il 19° scudetto dell’Inter è un lungo party, stavolta rispettando per quanto possibile le limitazioni anti Covid". È questo l'incipit dell'articolo del Corriere della Sera in merito al resoconto di quanto è successo al di fuori di San Siro prima di Inter-Samp quando più di 3mila tifosi si sono incontrati per aspettare e ringraziare la squadra con cori, fumogeni e bandiere sventolate.

In campo, poi, l'Inter ha vinto 5-1 in una partita utile di fatto solo ai fini delle statistiche. "Al fischio finale tutti a festeggiare in un San Siro deserto che però non ha tolto la voglia di celebrare ai ragazzi di Conte e allo stesso tecnico, riuscito a riportare lo scudetto a Milano dopo 11 anni a suon di record, tra cui i 14 successi di fila in casa", continua il quotidiano che poi sposta il focus dell'attenzione. "La stagione è stata durissima, in campo e fuori. Svariate le questioni finanziarie per la proprietà da chiarire. L’ad Beppe Marotta, conferma che i bonus saranno pagati ai calciatori, ma bisognerà parlare di riduzione dei costi. Zhang da domani inizieranno gli incontri con i giocatori: verrà chiesta la rinuncia a una-due mensilità di stipendio. I calciatori sono liberi rifiutare. Felici di certo non saranno", la chiosa del CorSera.