Inter, ecco la richiesta di Zhang ai giocatori: 3 opzioni. Nessuna rivolta preventiva

Già domani Steven Zhang dovrebbe tenere l’annunciato giro di incontri con squadra e allenatore sul tema stipendi

"La lunga premessa del presidente sulla necessità di arrivare a un accordo per mettere in sicurezza i conti punterà a responsabilizzare i giocatori, che nello spogliatoio hanno iniziato a discutere di questa possibilità. In attesa di conoscere i dettagli, non c’è nessuna rivolta preventiva, ma qualche mugugno si sente, eccome, anche perché questa richiesta arriva dopo un traguardo sudato e meritato. Di certo, a loro toccherà la decisione sull’argomento. Saranno liberi di rinunciare del tutto o di respingere al mittente la proposta del club".