Nicolas Tagliafico, difensore argentino del Lione, ha rivelato i suoi propositi per il resto della sua carriera professionale: "Il mio obiettivo è fare come Pupi Zanetti, giocare fino ai quarant'anni. Poi dove dipenderà dalla mia famiglia, dalla mia condizione fisica, dipenderà da cosa succederà dopo. Un mio ritorno in Argentina? Non ho mai chiuso le porte all'Argentina, ma oggi dico di no perché ho solo 31 anni, non so cosa succederà".