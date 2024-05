"In Argentina è nato il mio sogno di diventare calciatore per poi arrivare qui in Italia che è stata una grandissima opportunità. Era un mio sogno venire in Italia, in Argentina guardavamo le partite di Diego quando giocava a Napoli. Il calcio italiano è sempre molto ambito, confrontarti con grandi campioni per noi giovani è una grande opportunità. La mia carriera è stata molto veloce: iniziai in Argentina e dopo 2 anni mi arriva questa opportunità di venire all'Inter. Sinceramente in quel momento non ci credevo. Volevo prima passare in una grande squadra in Argentina, invece è arrivata subito, quando avevo 20 anni. Siamo arrivati io e Rambert, potevano giocare 3 stranieri in quel momento: l'Inter aveva preso Ince, Roberto Carlos e Rambert. Io ero il quarto. Ero uno sconosciuto, Rambert era capocannoniere. Mi ricordo la presentazione in estate alla terrazza Martini, io arrivo con le mie scarpe. Sono passato in mezzo ai giornalisti e nessuno mi conosceva. Quando arrivai in Italia ho trovato il mio posto nel mondo, mi sono innamorato e ho completato il mio percorso di crescita nel calcio e nella vita. E ho fatto tutta la mia carriera nell'Inter".