Tapiro d’oro per Vieri: ” Bobo tv? Cose private. Fallito chi parla di motivazioni economiche”

«Non è vero niente», dichiara subito Vieri quando Staffelli gli chiede se fosse vero che volesse decidere tutto lui e prevaricare gli altri. «Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private», continua Bobo, che aggiunge: «Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita».