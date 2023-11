Opta Analyst – Champions, vince il City al 32%. Inter quinta favorita: le percentuali

L'Inter scenderà in campo domani sera in Austria in casa del Salisburgo , in caso di vittoria i nerazzurri otterrebbero la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo. La squadra di Inzaghi, dopo essere arrivata in finale nella passata edizione, potrebbe essere nuovamente protagonista. Secondo Opta Analyst, infatti, l'Inter sarebbe tra le favorite per raggiungere la finale.

Secondo gli specialisti di statistiche l'Inter è al quinto posto tra le favorite per la vittoria finale. Se per il girone non ci sono quasi più dubbi, 96% di possibilità arrivare agli ottavi, anche per il raggiungimento dei quarti di finale le possibilità per i nerazzurri sono piuttosto alte. 57,8%. Il 31,5% di possibilità arrivare in semifinale e il 15,3% di tornare nuovamente in finale di Champions League.