Tardelli: “Barella sempre più decisivo, centrocampista totale. Ma ha ancora un difetto”

Della crescita di Barella, ha parlato l’ex giocatore di Inter e Juve Marco Tardelli intervistato da La Gazzetta dello Sport:

Rispetto al luglio 2019, quando è arrivato all’Inter, oggi che giocatore è?

«Diverso, in senso positivo: sta diventando sempre più decisivo come centrocampista “totale”. E mi piacciono i suoi valori e il carattere, tipicamente sardo: ha già dimostrato molto con l’Inter, sono certo che crescerà e darà sempre di più».

In questo gruppo Nicolò può essere già considerato una sorta di leader?

«Assolutamente, perché lui stesso sente e sa di esserlo. Quando si parla di giovani non possiamo pensare che uno come Barella possa prendere per mano la squadra e trascinarla da solo, ma può comunque essere un fattore determinante».

Quali sono i suoi punti di forza e in quali aspetti può ancora migliorare?

«È bravissimo a buttarsi dentro quando c’è lo spazio, in questo sa essere micidiale. Inoltre ha qualità, che abbina a tanta quantità e spesso pure a una sana incoscienza. Di contro, forse, in lui c’è ancora un po’ di anarchia: a volte dovrebbe essere più equilibrato dal punto di vista tattico. In ogni caso ci sta tutto essendo un classe 1997: bisogna aspettarlo, diventerà un grande».