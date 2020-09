Inter, Tardelli: “Vidal ottimo giocatore, può dare tanto. Il suo arrivo rende più forte…”

Presto Antonio Conte potrà riabbracciare Arturo Vidal. Il Barcellona è pronto a liberarlo gratis e già oggi l’annuncio della risoluzione del suo contratto. A quel punto il centrocampista potrà firmare un contratto con l’Inter. Per Marco Tardelli l’arrivo del cileno rinforzerà la rosa nerazzurra: “È un ottimo giocatore, ha già trionfato in Italia con la Juventus e sarebbe un grande rinforzo. Può dare tanto, sia nell’aspetto offensivo che difensivo. Il suo arrivo rende più forte la rosa dell’Inter, che sicuramente si batterà per lo scudetto con la Juventus“.

(redgol.com)