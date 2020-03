Tardelli: “Marotta ha ragione, porte chiuse erano la soluzione. Il campionato è falsato”

Marco Tardelli, a La Domenica Sportiva, ha detto la sua su quanto sta succedendo in questo momento nel calcio italiano a causa del coronavirus. L’ex attaccante ha detto: «Dovevano giocare a porte chiuse. Poi se è cambiato qualche cosa non si sa e credo che Marotta abbia avuto ragione in questo discorso. Perché bisognava continuare a giocare a porte chiuse. Il campionato è falsato, sicuramente e inevitabilmente. A Napoli ci saranno dei veneti e dei lombardi a vedere la partita».

(Fonte: La domenica sportiva)