Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Igli Tare, ex ds della Lazio, ha parlato del nuovo corso dei biancocelesti ma anche del prossimo campionato di Serie A:

"Mi manca il campo ed è fuori discussione, mi manca entrare a far parte di un progetto che mi possa entusiasmare. Così tornerei senza discussioni. Non mi immagino una Lazio senza Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson nel giro di pochi anni, sono una grande perdita e sono curioso di vedere il futuro della Lazio, sono stati giocatori fondamentali. Immobile è anche lui fondamentale ancora oggi, sarà un punto di riferimento anche per la nuova Lazio"