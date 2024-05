Secondo quanto riportato da La Stampa, nonostante piaccia a Inter, Roma e Atletico Madrid, al momento in vantaggio c'è l'ipotesi Juventus per diversi motivi. Il primo è la presenza di Giuntoli, che ha portato Di Lorenzo al Napoli pagandolo 8 mln dall'Empoli ma poi proprio la Juventus e i campani potrebbero architettare uno scambio tra Di Lorenzo e Chiesa, quest'ultimo valutato più del doppio del terzino. "L’ipotesi di uno scambio di giocatori non è impossibile, inserendo soldi “cash” perché c’è differenza di valore tra i due cartellini. I ragionamenti sono in corso e c’è fermento attorno ai due giocatori", si legge su La Stampa.