La FIFA testerà una tecnologia del rilevamento automatico del fuorigioco: effettiva in Qatar?

Secondo quanto riporta il Times, nelle partite di coppa araba della prossima settimana in Qatar la FIFA testerà una nuova tecnologia in grado di rilevare automaticamente il fuorigioco e che, secondo le indiscrezioni, potrebbe diventare effettiva dai prossimi Mondiali del 2022 , in programma proprio in Qatar.

Il Times riferisce che "un sistema di intelligenza artificiale sarà installato in sei stadi del torneo a 16 squadre. Funziona inviando al (VAR) un messaggio istantaneo quando un giocatore è in fuorigioco e l'arbitro deciderà se stava interferendo o meno con il gioco. Diverse aziende tecnologiche stanno fornendo sistemi per il test dal vivo alla Fifa Arab Cup in Qatar, test che arrivano dopo le prove non dal vivo dello scorso anno negli stadi di tutta Europa, tra cui l'Etihad Stadium del Manchester City, l' Allianz Arena del Bayern Monaco e l'Estadio La Cartuja di Siviglia".