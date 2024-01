Domenica si vedrà un derby d'Italia tra Inter e Juventus in salsa turca. Da una parte Calhanoglu, dall'altra Yildiz

Domenica si vedrà un derby d'Italia tra Inter e Juventus in salsa turca. Da una parte Calhanoglu, dall'altra Yildiz, che fanno le fortune non solo di nerazzurri e bianconeri, ma anche della nazionale di Montella. Di loro ha parlato Fatih Terim, ex ct turco. Ecco le sue parole sul centrocampista dell'Inter: