Caressa: “Se l’Inter mette la testa davanti sarà difficile poi fermarla. Anche se…”

«Dipende molto anche dal Milan ma se l’Inter mette la testa davanti, conoscendo Conte, poi è difficile levargli il primo posto. Se prendono fiducia anche se qualcosa ancora manca alla squadra nerazzurra». Queste le parole di Fabio Caressa sulla formazione di Conte.

Ne ha parlato a Radio Dee Jay sottolineando anche le sue impressioni dopo la partita con il Napoli: «La squadra di Gattuso mi è piaciuta moltissimo. Gioca a pallone e non bisogna sempre parlare della grinta del tecnico calabrese. Nel secondo tempo mi è piaciuto moltissimo il Napoli. Una parata di Handanovic devo ancora capirla perché è stata pazzesca, è stato mostruoso anche in altre occasioni non solo in quella. Lo criticano ma se leggi i numeri, i dati statistici importanti, anche prima di quella gara non aveva fatto male». Quanto al pronostico delle prossime gare dell’Inter, quelle prima della pausa natalizia, ha dato vincente i nerazzurri con la Spal, ma ha previsto un pari nella gara con il Verona.

(Fonte: Radio Dee Jay)