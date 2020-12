Caressa e Bergomi su Handanovic: “Dicono non pari come prima”. “Anche quando parla…”

In sede di commento, durante la partita tra Inter e Napoli dopo un’ottima parata di Handanovic, Bergomi e Caressa hanno parlato del portiere. «Come avrete letto ogni tanto qualcuno lo ha messo in discussione non prende le cose imprendibili come prima dicevano. Ma è stato inserito nella top ten dei portieri da ESPN. Stasera ha fatto bene», ha sottolineato il giornalista. E l’ex capitano nerazzurro ha aggiunto: «Gli si chiede qualcosa di più nel palleggio, è migliorato anche lì quando il portiere fa un suo e fa parta che portano punti in classifica. È diventato uomo squadra e dice sempre cose giuste quando parla nei post gara».

(Fonte: Skysport)