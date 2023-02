Thiago Motta, la rinascita del Bologna arriva dalla sconfitta con l’Inter: ha insistito su…

Il Bologna di Thiago Motta batte l'Inter di Simone Inzaghi al Dall'Ara, invertendo la tendenza rispetto alla partita dell'andata in cui era finita 6-1 per i nerazzurri.

Scrive Rivista Undici a proposito dell'inversione di tendenza della squadra di Motta: "In fase passiva la ricerca del controllo sull’andamento della partita e sulle singole situazioni è ancora più accentuata, se possibile. E si traduce in un’attenzione maniacale ai dettagli. La partita chiave fu proprio contro l’Inter, ma nel girone d’andata: il 9 novembre, a San Siro, finì 6-1 per i nerazzurri. Da allora uno dei concetti su cui Thiago Motta ha sempre insistito, anche a mezzo stampa, è stato quello del controllo, dell’equilibrio da mantenere anche dopo l’episodio potenzialmente negativo e in grado di condizionare il resto della gara: «Dopo quella gara siamo migliorati tantissimo, cercando di guardare al perché di quella sconfitta e al modo con cui è arrivata, visto che per 25-30 minuti avevamo fatto molto bene e giocato alla pari. Abbiamo perso il filo della gara dopo un episodio negativo e poi tutto è andato nel verso sbagliato. Ma è anche grazie a sconfitte così che la squadra ha alzato il livello», ha dichiarato Thiago Motta poco prima di prendersi la rivincita al Dall’Ara".