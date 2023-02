Lautaro a Inter TV: “Se vogliamo raggiungere obiettivi non possiamo scendere in campo così”

Brutta sconfitta per l'Inter che in trasferta macina numeri preoccupanti. L'ha analizzata ai microfoni di Inter TV Lautaro Martinez: "Cosa è mancato oggi? Oggi non è stata la partita che volevamo fare. Se vogliamo raggiungere degli obiettivi non possiamo scendere in campo così. Siamo delusi per la prestazione che abbiamo fatto, tutti nessuno escluso. Dobbiamo cambiare subito, così non si va da nessuna parte".