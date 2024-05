Malick Thiaw, difensore del Milan, ai microfoni di Eurosport ha ripercorso i momenti salienti della stagione dei rossoneri: "Questa è stata una stagione dalla quale posso imparare. Penso di aver iniziato abbastanza bene nelle prime partite, poi ce ne sono state alcune in cui avrei potuto fare meglio, ma anche queste sono servite per migliorarsi. Poi c'è stato l'infortunio. Dopo quello non è stato facile per me tornare, non conoscevo certe sensazioni, era la prima volta. Ora però mi sento bene. E penso che comunque per la squadra non sia stata una stagione così brutta, siamo arrivati secondi. Ovviamente le sconfitte con Roma e Inter sono state davvero dure... Ci si aspetta di più da un grande club come il Milan. Sicuramente nella prossima stagione dovremo fare meglio.